رغم التوترات.. روسيا تطلب مساعدة أميركا لإعمار سوريا

جاء في مذكرة لـ #الحكومة_الأميركية أن #روسيا استخدمت قناة اتصال مع أكبر جنرال أميركي لتقترح تعاون خصمي الحرب الباردة السابقين في إعادة #إعمار_سوريا وإعادة اللاجئين إلى البلاد.

وتشير المذكرة التي اطلعت عليها رويترز إلى أن الاقتراح أرسله في 19 يوليو/تموز فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة للجيش الروسي إلى الجنرال الأميركي جوزيف دنفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة.

ولقيت الخطة الروسية، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، استقبالا فاترا في واشنطن. وقالت المذكرة إن السياسة الأميركية يمكنها أن تدعم مثل هذه الجهود فقط إذا تم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ سبع سنوات، بما في ذلك إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.