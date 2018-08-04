روسيا: اقترحنا التعاون مع أميركا حول اللاجئين السوريين

أكدت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها اقترحت في رسالة إلى جنرال أميركي كبير في تموز/يوليو التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باللاجئين السوريين وإزالة الألغام، وفق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن المقترحات بخصوص اللاجئين تعلقت بمخيم للاجئين في الركبان.

وجاء في مذكرة للحكومة الأميركية أن روسيا استخدمت قناة اتصال مع أكبر جنرال أميركي لتقترح تعاون خصمي الحرب الباردة السابقين في إعادة #إعمار_سوريا وإعادة اللاجئين إلى البلاد.

وتشير المذكرة، التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن الاقتراح أرسله في 19 تموز/يوليو رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، إلى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال جوزيف دنفورد.

ولقيت الخطة الروسية، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، استقبالاً فاتراً في واشنطن.

كما أشارت المذكرة إلى أن السياسة الأميركية يمكنها أن تدعم مثل هذه الجهود فقط إذا تم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ سبع سنوات، بما في ذلك إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.