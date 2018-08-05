من اغتال كاتم أسرار صاروخ "فاتح" الإيراني في سوريا؟

اتهمت وسائل إعلام إيرانية #إسرائيل، بالوقوف وراء عملية اغتيال #عزيز_إسبر، مدير مركز البحوث العلمية، في منطقة "مصياف" التابعة لمحافظة #حماة.

وكان إسبر قد لقي مصرعه، وسائقه الخاص، إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة، في ريف "حماة"، ليل السبت الأحد.

وذكرت قنوات إيرانية أن إسرائيل "متورطة" باغتيال "عالم سوري كان محط ثقة الأسد" على حد تأكيدها.

وفيما لا يزال إعلام نظام الأسد، يتكتم على الخبر، أكدت صحيفة "الوطن" المملوكة لابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، رجل الأعمال المعاقب دولياً، رامي مخلوف، أن إسبر وسائقه قتلا بزرع عبوة ناسفة في سيارتهما، وألمحت إلى تورط إسرائيل بالعملية.

من جهة أخرى، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، نص بيان قيل إنه صادر عن "سرية أبو عمارة" السورية المعارضة، تتبنى فيه اغتيال إسبر، موضحة أنها قامت بزرع "عبوات ناسفة" لا عبوة واحدة، وتفجيرها بمدير البحوث العلمية في سوريا.

موضوع يهمك أعلن في #سوريا، ليل السبت الأحد، عن #اغتيال_عزيز_إسبر، مدير مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف الواقعة جنوبي غرب محافظة... اغتيال مسؤول سوري رفيع.. ستبكي عليه إيران دماً! سوريا

ولم يتطرق بيان "سرية أبو عمارة" إلى كيفية حصول التفجير، ما إذا كان عن بعد، أم بطريقة أخرى.

وتوعدت "أبو عمارة" في بيانها، ما سمّتهم "رؤوس النظام المجرم" في سوريا، بعمليات أخرى.

وقالت عشرات الصفحات الموالية لنظام الأسد، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القتيل إسبر يعتبر صلة وصل بين الخبراء الإيرانيين والخبراء الكوريين الشماليين والخبراء الروس، في سوريا.

وأطلق أنصار النظام السوري، وصف "كاتم أسرار صاروخ فاتح الإيراني في سوريا" على القتيل إسبر.

ونعت بعض الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، القتيل إسبر، قائلة إنه "العقل العسكري للصناعات العسكرية" في نظام الأسد. تبعاً لما ذكرته ميليشيات "لواء ذو الفقار في سوريا" على صفحتها الفيسبوكية، الأحد، مؤكدة أن الانفجار الذي أدى لمصرعه، كان بسبب عبوة ناسفة ألصقت بسيارته.