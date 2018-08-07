مقتل 28 داعشياً في قصف جوي للتحالف على شرق سوريا

قُتل 28 مسلحا من تنظيم داعش الاثنين في قصف جوي لقوات التحالف على مواقع لهم في شرق #سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويشارك مقاتلون أكراد وعرب ينضوون في إطار قوات #سوريا_الديموقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي، في هجوم لطرد مقاتلي التنظيم المتطرف من آخر مواقع له في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "قتل ما لا يقل عن 28 عنصرا من تنظيم داعش اليوم في قصف جوي ومدفعي لقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديموقراطية على منطقة بير الملح في ريف دير الزور الشرقي المحاذي للحدود العراقية".

كما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "القصف لا يزال مستمرا وعدد القتلى مرشح للارتفاع" مضيفا أن التنظيم لم يعد "يسيطر سوى على جيب صغير" في هذه المنطقة.

وكان قائد القوات الفرنسية في قوات التحالف الدولي الجنرال فرنسوا باريزو أعلن نهاية تموز/يوليو أن المسلحين لم يعودوا يسيطرون سوى على شريط من الأرض بين مدينتي هجين والبوكمال قرب الحدود العراقية، مقدرا عددهم بحوالي"بضع مئات".

إلا أنه حذر أن المعارك في منطقة دير الزور يمكن أن تتواصل "لمدة شهرين أو ثلاثة".

ورغم هزائمه لا يزال تنظيم داعش قادرا على شن هجمات مفاجئة، على غرار ما فعل في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي عندما هاجم محافظة السويداء موقعا أكثر من 250 قتيلا.