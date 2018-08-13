المعارضة السورية تؤسس جيشاً وطنياً بدعم من تركيا

أسست فصائل المعارضة السورية في الشمال الغربي من البلاد جيشاً لتأمين مناطق سيطرتها، قوامه نحو 35 ألف مقاتل. ويحظى هذا الجيش بدعم من تركيا التي توغلت قواتها في هذه المنطقة منذ عام 2016، عندما أطلقت عملية درع الفرات لطرد "داعش" من المنطقة الواقعة بين اعزاز وجرابلس.

وتسعى المعارضة السورية إلى أن يكون الجيش عقبة في طريق قوات النظام السوري التي تعهدت بالسيطرة على كل شبر في البلاد.

المشروع يقف ضده النظام من جهة، وحزب العمال الكردستاني من جهة أخرى، إضافة إلى خطر تنظيم "داعش".

قانون ما يسمى الجيش الوطني يمنع منتسبيه من إطلاق النار العشوائي، كما يمنعهم من إدارة السجون أو اعتقال أي مواطن إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء العامل في المنطقة.

وفي السابق، فشلت المعارضة في توحيد صفوفها بسبب صراعاتها الداخلية، وتعارض أهداف الدول الأجنبية التي تدعمها.

ومن المحتمل أن يختلف الوضع بالنسبة للجيش الوطني، نظراً للوجود التركي على الأرض في هذه المنطقة.

يذكر أن القوات التركية توغلت في الشمال الغربي السوري على مرحلتين، الأولى خلال عملية "درع الفرات" ضد تنظيم "داعش" في 2016، والثانية خلال عملية "غصن الزيتون"، بعد طرد وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين.