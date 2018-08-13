النظام السوري يسيطر بشكل كامل على محافظة السويداء

أعلن المرصد السوري أن قوات النظام سيطرت بشكل كامل على محافظة #السويداء بعد معارك عنيفة مع عناصر داعش في المنطقة، وذلك باستكمال سيطرته على ما تبقى من باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية.

وذكرت وسائل إعلام النظام أن قواته لاحقت فلول تنظيم داعش في عمق البادية، وأحكمت السيطرة على الحدود الإدارية لريف السويداء الشرقي بشكل كامل بعد القضاء على العديد من المتطرفين وفرار من تبقى منهم.

وتأتي سيطرة النظام على السويداء بعد معارك كر وفر استمرت لنحو 10 أيام، كما استعان النظام بعمليات قصف مركزة على بادية السويداء ومواقع داعش.

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في غضون ذلك، تتواصل عمليات القتال بين قوات النظام والميليشيات الداعمة لها مع تنظيم داعش على الحدود الإدارية لريف دمشق مع ريف السويداء، حيث يحاول النظام منع داعش من العودة إلى بادية السويداء.

في سياق آخر، رفضت حركة "رجال الكرامة" في السويداء مقترحات روسية بنقل عشائر من بادية المحافظة يشتبه بتعاونهم مع داعش إلى درعا، كما رفضت عقد اجتماعات أو لقاءات مع أي جهة حتى عودة مختطفي السويداء لدى تنظيم داعش.

وكان الروس قد طلبوا موافقة الحركة على نقل 2000 مواطن من عشائر البادية العالقين في أطراف بادية السويداء إلى محافظة درعا "مراعاةً لظروفهم الإنسانية السيئة"، حسب وصفهم، إلا أن قائد الحركة رفض المقترح بشدة، معتبراً أن قضية مختطفي السويداء لدى تنظيم داعش هي الأولوية في الوقت الحالي.