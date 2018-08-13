روسيا تبحث عقد قمة بشأن سوريا مع فرنسا وألمانيا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه "من المقرر في المستقبل القريب" عقد قمة رباعية بشأن #سوريا بين زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.

وذكرت أن وزير الخارجية سيرغي #لافروف سيزور أنقرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لبحث الاجتماع الرباعي مع نظيره التركي.

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في سياق متصل، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل ستستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارج برلين يوم السبت المقبل لإجراء محادثات عن الحرب في سوريا والعنف في شرق أوكرانيا وقضايا الطاقة.

وذكر المتحدث اليوم الاثنين أن الاجتماع سيعقد في قصر ميزبيرغ خارج برلين.

وكان آخر اجتماع بين ميركل وبوتين في مايو/أيار في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

واجتمعت ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف في برلين الشهر الماضي.