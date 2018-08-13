وفاة مهاجرين سوريين بغابة بكرواتيا بعد سقوط صخرة عليهما

عُثر الأحد على جثتي مهاجرين سوريين يعتقد أنهما تسلّلا من البوسنة إلى كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، في غابة على بعد حوالي 90 كلم من الحدود، بحسب ما أعلنت الشرطة الكرواتية وصحيفة محلية.

واكتفت الشرطة بتأكيد العثور على الجثتين، من دون أن تعطي أي تفاصيل عن جنسيتهما أو عمرهما، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.

وقالت سينكا ستاروفسكي، المتحدثة باسم الشرطة للصحافيين، إنه "تم العثور على 12 مهاجراً بينهم اثنان متوفيان"، مضيفةً أنه تم العثور عليهم في غابة مجاورة لبلدة درزنيشا صباح الأحد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يوتارني ليست"، فإن المتوفيين هما رجلان وقد لقيا مصرعيهما ليل السبت-الأحد بينما كانا نائمين، إذ سقطت عليهما صخرة كبيرة إثر انفصالها من جرفٍ عالٍ.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الوثائق التي كانت بحوزتهما تشير إلى أنهما سوريان، ويبلغ كل منهما من العمر 24 عاماً.

ونقلت الصحيفة عن بعض سكان القرية أن رجالاً من أفراد مجموعة المهاجرين توجّهوا إلى القرية، السبت، بحثاً عن فواكه ومحل بقالة، وقد رووا أنهم يريدون الذهاب إلى مدينة ترييستي الإيطالية الواقعة على بعد 150 كلم باتجاه الشمال الغربي.

وتقدّر السلطات البوسنية أن نحو 4000 مهاجر ولاجئ موجودون حالياً على أراضيها، خصوصاً في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا القريبتين من الحدود الكرواتية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي على طول ما يعرف بـ"طريق البلقان".

ويقيم العديد منهم في متنزّهات أو مبانٍ مهجورة، وتوفّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوّعون محليّون الوجبات وغيرها من الخدمات الأساسية لهم.

وهؤلاء من بين أكثر من 10 آلاف مهاجر دخلوا البوسنة بشكل غير قانوني منذ كانون الثاني/يناير، بحسب آخر إحصاءات الحكومة.

وطبقاً لمنظمة "أطبّاء بلاد حدود" فقد لقي أكثر من 80 مهاجراً مصرعهم منذ بداية العام على طول #طريق_البلقان التي تبدأ من تركيا، وذلك بسبب الغرق أو التجمّد حتى الموت أو حوادث الطرق.

ويزداد الغضب في بلدة بيهاتش بسبب ضعف الحكومة في إدارة تدفّق اللاجئين.

والجمعة، قال الاتحاد الاوروبي إنه سيقدّم للبوسنة ستة ملايين يورو (6.85 مليون دولار) لاستيعاب القادمين الجدد، وذلك إضافة إلى 1.5 مليون يورو قدّمها في حزيران/يونيو.