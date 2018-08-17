النظام السوري ينقل جثث قتلى قصف كيمياوي لمكان مجهول

بعد ثمانية أشهر على مقتل اللواء أحمد محمد حسينو، نائب مدير كلية الحرب الكيميائية التابعة له، في ظروف وصفت بالغامضة، قامت أجهزة أمن النظام السوري، بالتحقيق مع مسؤولين حاليين وسابقين، عن مقبرة "زملكا" التابعة لريف دمشق، حول الضربة الكيمياوية التي تعرضت لها غوطة دمشق الشرقية، عام 2013.

وعرف في هذا السياق، قيام أجهزة أمن النظام، بتطويق مقبرة "زملكا" التي تضم رفات غالبية من سقطوا بالضربة الكيمياوية التي استهدفت منطقتي "زملكا" و"عين ترما" وأدت لمقتل مئات السوريين، في العام 2013.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قامت قوات النظام السوري، الأربعاء، بالدخول، ليلاً، إلى مقبرة زملكا، ناقلاً ترجيح مصادر بأن النظام نبش قبور القتلى المدفونين فيها، ونقل رفاتهم إلى مكان مجهول، بحسب خبر له، الخميس.

ووقعت الضربة بسلاح كيمياوي، في شهر آب/ أغسطس من عام 2013، وأودت بحياة المئات من السوريين المعارضين لنظام الأسد، بمن فيهم أطفال ونساء. وذكرت مصادر مختلفة، في ذلك الوقت، أن قوات جيش النظام السوري قامت بقصف الغوطة الشرقية بريف دمشق، باستخدام الغازات السامة، وأدت لمجزرة راح ضحيتها قرابة 1200 سوري.

واتهم أحمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري المعارض، في ذلك الوقت، نظام الأسد بالمسؤولية عن ارتكاب المجزرة.

وعبّر أحد الأطباء العاملين في مستشفى ميداني استقبل جثث قتلى الضربة الكيمياوية، عن اعتقاده بأن الغاز المستخدم في الضربة كان غاز "السارين" السام المحرّم دولياً.

وشن نظام الأسد، عدة هجمات على مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية، مستخدماً فيها السلاح الكيمياوي، مثل قصفه منطقة "خان شيخون" التابعة لمحافظة إدلب، في شهر نيسان/أبريل عام 2017.

وقامت القوات الأميركية بقصف مطار الشعيرات وسط سوريا، وهو القاعدة الجوية التي انطلقت منها طائرات النظام التي قصفت "خان شيخون"، واستهدفت البحرية الأميركية، المطار العسكري بـ59 صاروخاً موجهاً من نوع (توماهوك)، كإجراء وصف بالعقابي، لقيام النظام باستخدام الغازات السامة، في حربه على معارضيه.

وأعلن النظام السوري، في 14 شباط/فبراير، من العام الجاري، مقتل اللواء أحمد محمد حسينو، نائب مدير إدارة الحرب الكيميائية السورية، في ظروف لم تتضح ملابساتها حتى اللحظة.

وكان اللواء حسينو، على رأس عمله رئيساً لفرع الكيمياء في الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر، شقيق بشار الأسد، أثناء قيام جيش النظام، بارتكاب مجزرة الكيمياوي، في شهر آب/أغسطس عام 2013.

ولم يشر أي مصدر في النظام السوري، إلى ظروف وفاة اللواء حسينو، بل اكتفت أغلب الصفحات الموالية على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإشارة إلى مقتله، دون إيضاح المكان أو تفاصيل العملية.