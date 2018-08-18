بوتين: يجب عمل "كل شيء" لعودة لاجئي سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، إنه يجب عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الذي تضرر كثيرا بسبب الحرب.

وفي تصريحات له قبل مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خارج برلين، قال بوتين إن سوريا بحاجة إلى المساعدة لإعادة البناء وضمان عودة اللاجئين الذين فروا من البلاد إلى بيوتهم بسلام.

وقبل المباحثات قالت ميركل إنها ستناقش مع بوتين قضايا إيران وحقوق الإنسان والعلاقات الثنائية.

وأضافت أنه يجب تجنب حدوث أزمة إنسانية في سوريا.

وقبل ألمانيا، توقف الرئيس الروسي في النمسا لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية كارين كنايسل على رجل الأعمال فولفغانغ مايلينغر.

والجمعة توقعت ميركل محادثات صعبة حول سوريا وأوكرانيا مع بوتين، وقالت في مؤتمر صحافي في برلين "سيكون هناك جدل، وبالتأكيد، ستكون هناك أيضاً نقاط يمكننا التفكير في طريقة كيفية دفعها في التعاون الثنائي أو الدولي وتحسينه".

وأضافت أن "عدد المشاكل التي تقلقنا، من أوكرانيا إلى سوريا مرورا بمسألة التعاون، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، كبير جدا بحيث يمكن أن تبرر أن نكون في حوار دائم".

وأوضحت أنه ليس من المتوقع التوصل إلى "أي نتيجة" محددة من اجتماع السبت.