خلاف أميركا وتركيا لا يشمل منبج.. وتدريبات مشتركة قريبا

أعلن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أن التدريبات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أميركية مشتركة في مدينة #منبج السورية، ستبدأ في غضون 3 أيام.

جاء ذلك في تصريحات لماتيس أدلى بها إلى الصحافيين، الجمعة، على متن الطائرة خلال جولته في أميركا اللاتينية.

وردًّا على سؤال عن موعد بدء الدوريات المشتركة للقوات التركية والأميركية، التي تجري حالياً دوريات منفردة في منبج، أجاب ماتيس أن التدريبات من أجل الدوريات المشتركة ستبدأ في غضون 72 ساعة، "وربما قبل ذلك".

ولم يجب ماتيس عن سؤال حول موعد بدء القوات التركية والأميركية الدوريات المشتركة.

وأوضح أن العناصر والمعدات اللازمة من أجل التدريبات موجودة حاليّا في #تركيا.

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في سياق آخر، قال ديفيد ساترفيلد، نائب المستشار المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية إن التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وتركيا لا يؤثر أبداً على الاتفاق بخصوص منبج.

وأوضح في اجتماع بمقر الخارجية أن خارطة طريق منبج تسير "بلا منغصات وبشكل مشجع"، مضيفاً: "لا نرى هنا تأثيراً للقضايا الأخرى في العلاقات الثنائية".

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إريك باهون، أن الجنود الأميركيين والأتراك بدؤوا بتسيير دوريات منفصلة لكن منسّقة في منبج، وذلك استناداً إلى "خارطة طريق ومبادئ أمن منبج".

وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، صادق وزيرا خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، والولايات المتحدة مايك بومبيو، على خارطة طريقة حول إرساء الأمن والاستقرار في منبج، تضمن إخراج المقاتلين الأكراد.