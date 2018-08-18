صد أكبر هجوم لـ"داعش" على قاعدة للتحالف في دير الزور

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، صدت هجوماً لتنظيم #داعش على مبانٍ تضم جنوداً فرنسيين وأميركيين في موقع نفطي كبير شرق #سوريا.

وصرح المرصد أن الهجوم استهدف مساء الجمعة حقل العمر النفطي، أحد أهم حقوق النفط في سوريا، شرق محافظة #دير_الزور.

وقال إن "حقل العمر الواقع في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية هجوم لعناصر من تنظيم داعش على الحقل".

كما أوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن "عناصر داعش دخلوا الحقل"، مشيراً إلى أن "القتال (جرى) حول المساكن والهجوم كان على مساكن الحقل التي تضم قوات تحالف وفيها قيادات قوات سوريا الديموقراطية".

ولفت عبد الرحمن إلى أن "ما لا يقل عن سبعة من عناصر داعش قتلوا" في "الاشتباكات العنيفة بين التنظيم من جهة، وقوات التحالف الدولي وسوريا الديمقراطية من جهة أخرى، منذ بدء الهجوم ليل أمس (الجمعة) وحتى فجر اليوم السبت".

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية على حقل العمر النفطي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقال عبد الرحمن إن "هذا أكبر هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة للتحالف بعد السيطرة عليه العام الفائت".