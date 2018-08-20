إدلب.. مطالبات بـ "وصاية تركية" على المحافظة

طالب نحو 17 مجلساً محلياً في محافظة #إدلب بالوصاية التركية على مناطقهم خوفا من عملية عسكرية للنظام السوري في المحافظة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن هذا الطلب مع الدعوات المتكررة من قبل بعض السكان الذين ينشدون المصالحات مع النظام بطلب دخول الأخير إلى مناطقهم، وتسويق بعض الجهات الإعلامية التابعة له بأن العملية العسكرية التي يجري التحضير لها ستكون استجابة لمطالب الأهالي بدخول قوات الأسد إلى المنطقة.

وتعهدت المجالس البلدية في إدلب بمساعدة الأتراك بإدارة المنطقة.

ودعت إلى تفعيل وتنشيط عمل المؤسسات التعليمية والخدمية والصحية وغيرها.