الكرملين "يختلف" مع بولتون: لسنا عالقين في سوريا

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن هناك حاجة لمعرفة ما إذا كانت هناك إرادة سياسية في #واشنطن للتعاون مع #روسيا، التي تستعد لاجتماع بين المستشار الأميركي للأمن القومي، جون #بولتون، ونظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف.

ومن المقرر أن يلتقي الرجلان لإجراء محادثات في جنيف غداً الخميس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، اجتمع مع مجلس الأمن الروسي اليوم لبحث المشاكل في العلاقات مع الولايات المتحدة قبل لقاء الغد.



وأوضح الكرملين أيضاً اختلافه مع تقييم بولتون بأن روسيا عالقة في سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن ما زالت لها قوات هناك.

موضوع يهمك اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن روسيا "عالقة" في #سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد... بولتون: روسيا عالقة في سوريا.. وعلى إيران الانسحاب أميركا

واعتبر بولتون أن روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب ميليشيات طهران من سوريا، مشدداً على أنه على إيران الانسحاب من سوريا.

وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز": "مصالحنا في سوريا هي استكمال تدمير #داعش والتصدي لتهديد إرهاب داعش المستمر والقلق من وجود الفصائل والقوات الإيرانية.. وهذا هو ما يبقينا هناك".

كما لفت إلى أن بوتين، الذي التقى نظيره الأميركي، دونالد #ترمب، بهلسنكي في 16 يوليو/تموز أبلغ الولايات المتحدة بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا.