ميدان تدريب.. 63 ألف عسكري روسي تلقوا خبراتهم في سوريا

منذ عام 2015، جعلت موسكو أراضي سوريا ميدان تدريب لعسكرييها، وحقل تجارب لأسلحتها، حيث تلقى أكثر من 63 ألف روسي خبراتهم القتالية في البلد الذي يشهد حرباً منذ 2011.

جاء ذلك خلال فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على "يوتيوب"، الأربعاء، لتستعرض نتائج التدخل العسكري الروسي في سوريا.

وحسب الفيديو، فإن أكثر من 63 ألفاً من العسكريين الروس، بينهم 26 ألف ضابط و434 جنرالاً، تلقوا الخبرات القتالية العملية في سوريا، فضلاً عن الخبرات التي اكتسبتها 91% من طواقم الطيران الحربي و60% من طواقم الطيران الاستراتيجي الروسيين.

وذكرت الوزارة أنه خلال العملية في سوريا، نفذت البحرية الروسية 189 رحلة، شاركت فيها 86 سفينة حربية و14 غواصة، و83 سفينة إسناد.

وأطلقت السفن والغواصات 100 صاروخ مجنح من نوع "كاليبر" على مواقع في سوريا قالت إنها لـ"إرهابيين"، كما أطلقت الطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى 66 صاروخاً من نوع "جو-أرض".

كما أجرى الجيش الروسي اختبارات على 231 نوعاً من الأسلحة العصرية والمحدثة، التي أظهرت درجة عالية من الفاعلية، فيما تناوب 70 طائرة روسية بلا طيار على مدار الساعة في أجواء سوريا.

ووفق الوزارة، فقد استعاد جيش النظام السوري 96.5% من أراضي بلاده، بعد أن كان يسيطر على 8% فقط منها عند انطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا سنة 2015، إلا أن الرقم يبدو كبيراً ولا يوضح طبيعة تلك المناطق.