بولتون: بوتين يشاطرنا رغبتنا خروج قوات إيران من سوريا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاطرنا رغبتنا بخروج القوات الإيرانية من سوريا.

وأضاف بولتون، خلال مؤتمر صحافي في جنيف عقب لقائه نظيره الروسي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بموعد تطبيق العقوبات الجديدة على إيران.

وأعلن بولتون أنه ناقش ونظيره الروسي موضوع مراقبة التسلّح، مشيراً إلى أنه ناقش مع الروس موضوع إيران والعقوبات التي فُرضت عليها وسببها.

وأكد أنه "حققنا أنا ونظيري الروسي تقدماً في المواضيع التي ناقشناها".

إلى ذلك، قال بولتون إنه حذر نظيره الروسي من التدخل في الانتخابات الأميركية التي تجرى في نوفمبر.

وأضاف بعد محادثات أجراها في جنيف مع نيكولاي باتروشيف أن قضية التدخل حالت دون صدور بيان ختامي مشترك من الجانبين.

وقال بولتون "أوضحت أننا لن نسمح بالتدخل في انتخابات 2018 وأننا مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ذلك".