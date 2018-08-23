وزير خارجية روسيا يلمح لأميركا.. "غادروا سوريا"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية في سوريا، والتي لم تتلق دعوةً من نظام بشار الأسد في إشارة للقوات الأميركية.

تصريحات لافروف جاءت كرد على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، حول ضرورة انسحاب إيران من سوريا.

هذا واتهم نائب وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة بعرقلة جهود مكافحة الإرهاب في محافظة إدلب السورية.

موضوع يهمك أعلن الكرملين، الأربعاء، أن هناك حاجة لمعرفة ما إذا كانت هناك إرادة سياسية في #واشنطن للتعاون مع #روسيا، التي تستعد... الكرملين "يختلف" مع بولتون: لسنا عالقين في سوريا سوريا

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اعتبر أن روسيا "عالقة" في #سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا. وشدد على أنه: على إيران الانسحاب من سوريا.

وأضاف بولتون، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "مصالحنا في سوريا هي استكمال تدمير #داعش والتصدي لتهديد إرهاب داعش المستمر والقلق من وجود الفصائل والقوات الإيرانية.. وهذا هو ما يبقينا هناك".

وقال بولتون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في هلسنكي في 16 يوليو/تموز أبلغ الولايات المتحدة بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا.