بالصور.. مسؤول بالخارجية الأميركية في شمال سوريا

قام ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية، السبت، بزيارة الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، فيما بدأت هذه الأقلية مفاوضات مع النظام السوري من أجل تحديد مستقبل هذه المناطق.

وزار ويليام روباك السبت بلدة #الشدادي التابعة لمحافظة #الحسكة في شمال شرقي البلاد بعد زيارة قام بها إلى مدينة عين العرب (#كوباني) ومنبج في محافظة #حلب (شمالا) خلال الأيام الماضية.

كما من المقرر أن يزور خلال الأيام القادمة مناطق في محافظة دير الزور (شرق سوريا)، حيث تتواجد قوات سورية الديمقراطية، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن لمحاربة تنظيم داعش.



انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها

وقال روباك أمام صحافيين خلال زيارته الشدادي "نحن مستعدون للبقاء هنا كما قال الرئيس (دونالد ترمب) بوضوح لضمان القضاء نهائياً على داعش"، مضيفاً "سنبقى نركز على انسحاب القوات الإيرانية وعلى وكلائها أيضا".

وانتقدت واشنطن مراراً تدخل طهران وحزب الله اللبناني أيضا في النزاع السوري ومساندتهما لنظام دمشق.

وسيزور روباك مناطق أخرى في المحافظة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لهذا التحالف العربي الكردي.

وأثبتت قوات سوريا الديمقراطية التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري فعالية في قتال تنظيم داعش خلال السنوات الأخيرة. وطردته بدعم من التحالف الدولي الذي ينشر مستشارين إلى جانبها، من مناطق واسعة في شمال البلاد وشمال شرقها.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي فيما بدأ الأكراد محادثات غير مسبوقة مع النظام السوري من أجل تحديد مصير هذه الأراضي التي أقاموا فيها إدارتهم المركزية.

ولفت المسؤولون الأكراد إلى أن هذه المحادثات قد تكون طويلة وصعبة ولا يمكن الحصول على نتيجة مسبقا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تتلقى دعماً أميركياً عبر التحالف الدولي على نحو ثلاثين في المئة من مساحة البلاد، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.

ويعول الأكراد بشكل أساسي في مفاوضاتهم مع دمشق على فكرة أنه لن يتم التعامل معهم مستقبلاً كما في الماضي.