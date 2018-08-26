النظام السوري يواصل استقدام تعزيزات إلى محيط إدلب

أكدت مصادر ميدانية في محافظة #درعا بأن المئات من مقاتلي مجموعات التسوية في الجنوب سيتحركون إلى #إدلب اليوم.

وأشارت المصادر لصحيفة "الحياة" إلى أن 500 مقاتل ممن انضموا إلى الفيلق الروسي سيتوجهون من الجنوب صوب إدلب، على أن تتبعهم مجموعات أخرى انضمت إلى الفرقة الرابعة لاحقا.

كما تواصل قوات النظام والميليشيات الموالية لها استقدام تعزيزات عسكرية إلى محيط إدلب.

من جهته، حذر مستشار البيت الأبيض للأمن القومي بأن الولايات المتحدة سترد "بقوة شديدة" في حال استخدم النظام السوري أسلحة كيمياوية في محافظة #إدلب، قائلاً: "نرى الآن خططاً يضعها النظام السوري لاستئناف هجوم عسكري في محافظة إدلب".

وتابع بولتون، الأربعاء، أنه يأمل في أن تكون ضربات أميركية سابقة ضد نظام الأسد شكلت رادعاً عن استخدام أسلحة كيمياوية، مضيفاً: "إننا قلقون بالطبع من إمكانية أن يستخدم الأسد أسلحة كيمياوية مجدداً".

وقال: "لتكن الأمور واضحة: إذا استخدم النظام السوري أسلحة كيمياوية، فسنرد بقوة شديدة، ومن المستحسن بهم أن يفكروا ملياً قبل اتخاذ أي قرار".