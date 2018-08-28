البنتاغون يكذب روسيا: لا تعزيزات عسكرية جديدة بالمتوسط

بعد التصريحات والتقارير الروسية التي كثرت وتيرتها في الأيام الماضية حول تعزيزات عسكرية أميركية جديدة في البحر الأبيض المتوسط استعداداً لضربة عسكرية يحضر لها ضد النظام السوري، نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صحة الأمر، معتبرة أن تلك الادعاءات لا تتوافق مع الحقيقة.



وقال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، في تعليق حول الموضوع لوكالة "تاس" الروسية: "إن التقارير الروسية حول تعزيز القدرات العسكرية الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط ليست إلا دعاية وهي غير صحيحة".

إلا أنه أكد في نفس الوقت أن "هذا الأمر لا يعني أن الولايات المتحدة غير مستعدة للعمل حال إعطاء الرئيس الأميركي أمرا مباشرا باتخاذ مثل تلك الإجراءات".

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت الاثنين أن مدمرة "Ross" الأميركية التي تحمل على متنها 28 صاروخا من طراز "توماهوك"، دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط في 25 أغسطس، مشددة على أن مدى هذه الصواريخ يتيح للولايات المتحدة استهداف الأراضي السورية كافة.