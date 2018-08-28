واشنطن تشارك في محادثات برعاية أممية حول دستور سوريا

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستشارك في محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف الشهر القادم لمناقشة المفاوضات بشأن دستور جديد لسوريا.

وأضاف المسؤول: "الولايات المتحدة قبلت الدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا للمشاركة في محادثات في جنيف يوم 14 سبتمبر".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة سيمثلها جيمس جيفري، الممثل الخاص الجديد المعني بسوريا وجويل ريبورن مبعوث الإدارة الأميركية الخاص بسوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع سيضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وألمانيا والأردن وفرنسا ومصر.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن دي ميستورا دعا ممثلي عدة دول غربية وشرق أوسطية إلى اجتماع في جنيف في 14 أيلول/سبتمبر يخصص للبحث في الدستور السوري المقبل.

وأعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي الثلاثاء، أمام الصحافيين، أن دي ميستورا دعا إلى اجتماع في 14 أيلول/سبتمبر مع "ممثلين رفيعي المستوى" عن مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأضافت أن هذا الاجتماع سيركز على "المسار الذي يجب اتباعه من أجل العملية السياسية" في الأزمة السورية، "من ضمنها جهود الأمم المتحدة لتسهيل تشكيل لجنة دستورية"، بحسب فرانس برس.

وقال دي ميستورا إنه يريد أن تتشكل هذه اللجنة التي ستكون مؤلفة من ممثلين عن النظام والمعارضة، قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب في أواخر أيلول/سبتمبر في نيويورك.

واتخذ قرار تشكيل لجنة دستورية أثناء قمة حول سوريا عُقدت في كانون الثاني/يناير في سوتشي في جنوب غربي روسيا.