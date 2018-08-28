ماي تبحث أزمة سوريا واقتصاد تركيا في اتصال مع أردوغان

قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بعد اتصال لها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بريطانيا تريد للاقتصاد التركي أن يزدهر وسوف ترحب بزيارة وزير المالية التركي.

وقال المكتب في بيان إن الزعيمين بحثا المخاوف بشأن تصعيد العمل العسكري من جانب النظام السوري في شمال غرب البلاد واحتمال استخدام الأسلحة الكيمياوية مجدداً.

وتتجه الأنظار حالياً إلى إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، في ظل استعدادات عسكرية تقوم بها قوات النظام لشن هجوم ضد آخر أبرز معاقل الفصائل وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وهذه المحافظة جزء أيضاً من "مناطق خفض التوتر" التي أقيمت في سوريا في ختام مفاوضات السلام في استانا التي جرت برعاية روسيا وتركيا وإيران.