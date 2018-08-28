موسكو تؤكد: "سوريا جاهزة لعودة مليون لاجئ "

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن سلطات النظام السوري ستكون جاهزة لعودة مليون لاجئ في أعقاب أعمال إعادة الإعمار التي تدعمها موسكو.

وقال سيرغي شويغو في تصريحات نشرتها وكالات الأنباء الروسية إنه "منذ 2015، عندما بدأ تحرير بلدات وقرى تدريجيا، عاد أكثر من مليون شخص إلى ديارهم".

وأضاف للصحافيين "تم الآن خلق كل فرصة لعودة حوالي مليون لاجئ آخرين". وتابع "إن أعمال إعادة بناء البنية التحتية مستمرة، إعادة بناء طرق النقل ونقاط أمنية كي تتمكن سوريا من البدء في استقبال لاجئين".

وتدخلت روسيا الحليف الرئيسي لنظام بشار #الأسد عسكريا في سوريا منذ أيلول/سبتمبر 2015 الأمر الذي أتاح استعادة أراض استولى عليها تنظيم #داعش وإضعاف المجموعات المسلحة إلى حد كبير.

يذكر أن الحرب التي اندلعت في 2011 تعد من الأكثر دماراً منذ الحرب العالمية الثانية، وقد أدت إلى نزوح أكثر من نصف الشعب السوري. وفر معظمهم إلى دول مجاورة وخصوصا إلى تركيا والأردن ولبنان.

وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب عودة اللاجئين في قمة في هلسنكي الشهر الماضي. وقالت موسكو فيما بعد إنها اقترحت على واشنطن خطة للتعاون في مسألة عودتهم إلى سوريا، لكن التفاصيل لم تؤكد بعد.