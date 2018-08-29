ترقية القاضي الذي أفرج عن مغتصب الأطفال في سوريا!

في إجراء إداري وصفه متابعون بالصادم، بعد الضجة التي أثارها فيديو لأبي أحد الأطفال الذين تعرضوا لاغتصاب، على يد متّهم باغتصاب 14 طفلاً، أصدر وزير عدل النظام السوري، الاثنين، قراراً بترقية القاضي سلام عمار، والذي أفرج عن المتهم باغتصاب الأطفال، من قاضٍ، إلى محامٍ عام في النيابة العامة.

وكان السوري شادي يونس جري، من قرية "كرتو" التابعة لمحافظة طرطوس، قد التقط لنفسه، فيديو ونشره على صفحته الفيسبوكية بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري، باكياً شاكياً إطلاق سراح المدعو "زين العابدين محمد يوسف" الذي اتهمه بمحاولة اغتصاب ابنه.

وقال المذكور في تسجيله الذي أثار تعاطفاً واسعاً معه، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المتّهم اعترف، أمام المحققين ومثّل جريمته، بل اعترف "بما هو أفظع" مؤكداً أن المتهم اقترف أكثر من 14 جريمة اغتصاب في المنطقة. حسب ما ذكره، مسمياً القاضي الذي أفرج عن المتهم، قائلاً إنه يدعى سلام عمار.

وبسبب الانتقادات العاصفة التي طالت القاضي الذي أطلق سراح المتهم، قام وزير عدل النظام السوري، بزيارة عاجلة إلى محافظة طرطوس، برفقة المحامي العام، وكان أول قرار يتخذه، بعد وصوله إلى المحافظة مكان وقوع الجريمة، هو إعادة القبض على المتهم وإيداعه السجن.



والد المتّهم بالاغتصاب ضابط سابق في الجيش السوري

وكان موقع "دمشق الآن" القريب من النظام السوري، قد نقل عن الأب صاحب الفيديو، أن القاضي سلام عمار قد تقاضى مبلغاً ماليا، مقداره 4 ملايين ليرة سورية، كرشوة لإطلاق سراح المتهم بالاغتصاب.

إلا أن أحد المحامين الذي أشير إليهم على أنهم كانوا من فريق الدفاع عن المتهم، وهو المحامي منتجب عيّوش، ظهر على وسائل إعلام سورية موالية، ونفى أنه وكِّل بالدفاع عن المتهم، وأن علاقته بالموضوع، مجرد علاقة شخصية قوية وقديمة تربطه بوالد المتهم بالاغتصاب، وهو العقيد السابق في جيش النظام السوري، محمد يوسف عثمان.

ولم تقتصر المفاجأة التي فجّرها المحامي عيّوش، على أن والد المتّهم بالاغتصاب، ضابط سابق في الجيش السوري، بل قال مخاطباً القاضي سلام عمار بتاريخ 20 من الشهر الجاري، من على صفحته الفيسبوكية، بالقول: "الحقيقة واضحة، القاضي سلام عمار، يا طريق الحق وكلمة العدل، يا ابن المشايخ، يا ابن الأصل".

وعاود الوالد صاحب الفيديو، الظهور بفيديو آخر، إنما لدى لقائه وزير عدل النظام السوري، وقال فيه إن ثمة من عرض عليه مبلغاً كبيرا من المال وقطعة أرض، ليتنازل عن حقه، إلا أنه رفض مقايضة كرامة ابنه، بالمال. حسب ما ظهر في الفيديو الذي قال فيه رداً على العرض: "هل أنت مجنون، تريد أن تقايضني على ابني؟".

يذكر أن قرار وزير عدل النظام السوري، والمتضمن نقل القاضي سلام عمار، من قاضٍ، إلى محامٍ عام في النيابة العامة التمييزية، شمل نقل وندب وتكليف عدد كبير من القضاة في محافظة طرطوس التي كانت إحدى قراها وهي (كرتو)، مكان ارتكاب المتهم، جرائم الاغتصاب التي اختلف عددها ما بين 14 جريمة إلى 17، وفق مصادر مختلفة.