سوري كسروا أنفه في ألمانيا لأنه مهاجر

ذكرت الشرطة الألمانية أن شاباً سورياً، في العشرين من العمر، تعرض لهجوم في مدينة فيسمار، شمال البلاد، من قبل ثلاثة أشخاص يتحدثون الألمانية، وهم يصيحون بعبارات مناهضة للمهاجرين ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لإصابته بكسر في أنفه وجروح.

وقالت شرطة روستوك إن الحادث، الذي وقع في وقت متأخر، يجري التحقيق فيه باعتباره جريمة كراهية.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بعد أن تورط سوري وعراقي في مقتل ألماني في شيمنيتس يوم الأحد.

وكان السوري في فيسمار في طريقه إلى البيت وحده عندما تعرض للهجوم. وقام اثنان من المشتبه بهم بضربه على وجهه وضربه الثالث بسلسلة في منطقة الكتف والأضلع، ثم طرحوه أرضا قبل أن يفروا.

وغادر السوري المستشفى بعد تلقي العلاج، بسبب كسر في أنفه وكدمات في وجهه والجزء العلوي من جسده.