تزامناً مع هجوم إدلب.. تركيا تصنف "النصرة" إرهابية 

أعلنت تركيا رسمياً الجمعة تصنيف "هيئة تحرير الشام"، جبهة النصرة سابقاً، التي تسيطر على غالبية محافظة إدلب السورية، منظمة "إرهابية" في حين يبدو النظام السوري عازماً على شن هجوم وشيك على المنطقة.

ووفقاً لعدد الجريدة الرسمية الصادر، الجمعة، فقد أضافت الحكومة التركية هذه المجموعة إلى قائمتها الخاصة بـ"الأسماء الأخرى المستخدمة" من جانب "جبهة النصرة"، الفرع السابق للقاعدة في سوريا والتنظيم نفسه المصنّف على أنه "إرهابي" من قبل أنقرة.

وغيّرت "جبهة النصرة" اسمها عام 2016 إلى جبهة "فتح الشام" المجموعة التي تمّ حلّها العام الماضي وقام أنصارها فضلاً عن منظّمات أخرى، بتشكيل "هيئة تحرير الشام".

وتسيطر هذه الهيئة حالياً على 60% من محافظة إدلب.

ومنذ أسابيع، يحشد النظام السوري تعزيزات قرب محافظة إدلب الحدودية مع تركيا قبل هجوم محتمل يعتبر المعركة الكبرى الأخيرة في النزاع الذي يمزق البلاد منذ عام 2011.

وتجري حالياً مفاوضات مكثّفة بين أنقرة وموسكو.

لكن من غير الواضح ما إذا كان قرار تركيا تصنيف "هيئة تحرير الشام" مجموعة إرهابية مؤشراً إلى دعم هجوم تتعرض له إدلب.

وقد حذرت تركيا من "كارثة" قد تسفر عن "الحل العسكري" في إدلب، لكنها قد تكون مستعدة للموافقة على هجوم محدود، وفقاً لبعض الخبراء.