واشنطن: الهجوم على إدلب "تصعيد خطير بالفعل"

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتبر هجوم جيش النظام السوري على محافظة إدلب، التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة تصعيداً للصراع السوري.



وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر "الولايات المتحدة تعتبر هذا تصعيدا لصراع خطير بالفعل". ووجه أيضاً انتقادات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "لدفاعه عن الهجوم السوري والروسي".

يأتي هذا فيما قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إن هجمة عسكرية محتملة على آخر معقل للمعارضة في سوريا تهدد بإثارة موجة جديدة من النزوح، وتثبط همة اللاجئين من العودة إلى الوطن.

وقال فيليبو غراندي، الجمعة، إن الهجوم على إدلب "سيكون صعباً للغاية." وأضاف أنه ناشد النظام السوري لإيجاد طريقة للمنطقة، المكتظة بالمدنيين والجماعات المسلحة، "تحفظ حياة المدنيين."

وتابع أن الهجمة تهدد بالتسبب في وقوع العديد من ضحايا المدنيين، وإثارة عملية نزوح جديدة ويمكن أيضاً أن تحبط اللاجئين من العودة. "تخاطرون أيضا بإرسال رسالة للاجئين بأن الوضع غير آمن. سيراقب اللاجئون عن كثب ما يحدث في إدلب في الشهور القليلة المقبلة".

ويتواجد غراندي في لبنان بعد زيارة إلى سوريا والأردن.