"مليون طفل سوري في خطر" بسبب الهجوم على إدلب

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إن أكثر من مليون طفل سوري يواجهون خطراً في حال بدء هجوم لجيش النظام السوري على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال مانويل فونتين، مدير برامج الطوارئ في يونيسف إن المنظمة وضعت خططاً تشمل تزويد ما بين 450 ألفا و700 ألف، قد يفرون من القتال، بالمياه النظيفة والإمدادات الغذائية.

ويعيش نحو 2.9 مليون نسمة في منطقة إدلب بشمال البلاد، نصفهم نازحون بالفعل من مناطق أخرى في سوريا فر منها أنصار المعارضة عندما سيطرت قوات النظام السوري عليها.

وقال فونتين لـ"رويترز"، في جنيف، "إنهم أكثر من مليون طفل... عندما تسمع التصريحات العسكرية بشأن تنفيذ هجوم وكل ذلك، أعتقد أن من المهم أن تتذكر أن الأمر ليس ضد جماعة من الرجال المسلحين فحسب".

وأضاف بعد أن عقد محادثات هذا الأسبوع في دمشق مع نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد "هناك في الحقيقة أعداد كبيرة جداً من النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم، وكذلك مسنون وآخرون".

ومحافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر منطقة كبيرة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة المناهضة لرئيس النظام بشار الأسد حليف روسيا. وقال مصدر لرويترز إن الأسد يستعد لشن هجوم على مراحل لاستعادة السيطرة عليها.

وقال فونتين إن الكثير من الأسر في إدلب نزحت أكثر من مرة بسبب تغير خطوط القتال.

وأضاف "هناك أطفال نزحوا سبع مرات بالفعل، ينتقلون من مكان لآخر. هذا يعني أن آليات التأقلم لديهم، صمودهم مستنزف جداً في الوقت الراهن، لذلك فهم معرضون للخطر بشكل خاص. هذا مبعث قلق كبير بالطبع".

وتوقع فونتين أن المدنيين سيفرون نحو حلب أو حماة أو حمص وليس نحو تركيا إذا ما وقع هجوم.