سوريا.. 300 ألف شخص مطلوبون للتجنيد بجيش النظام!

كشفت مصادر بالمعارضة السورية عن وصول قوائم لآلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية بجيش #النظام_السوري في مناطق التسويات وذلك على الرغم من شطبها من سجلات الاحتياط قبل أسابيع.

وأوضحت المصادر شن حملات اعتقال للعديد من المطلوبين في قوائم احتياط جديدة تضم نحو 300 ألف اسم في عدة مناطق بريف #دمشق والغوطة الشرقية ومدينة التل في #القلمون الغربي وغيرها.

ويتعرض المدنيون بشكل يومي للاعتقال بغية تجنيدهم إجباريا في صفوف النظام.

ويخشى اللاجئون السوريون من العودة إلى بلداتهم بسبب هذه الأعمال التي يعتبرها البعض "انتقامية"، في الوقت الذي تدعي روسيا والنظام السوري أن الوضع أصبح آمنا في المناطق المسيطر عليها، لكن جميع المناطق التي تُنفذ فيها هذه الانتهاكات، كان النظام قد دخلها بموجب وساطة روسية، وتطمينات من موسكو للمعارضة بعدم التعرض للمدنيين، وهو ما لم يحصل، بحسب ما يقوله سكان تلك المناطق.