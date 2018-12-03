مقتل قيادي داعشي ضالع بذبح الأميركي كاسيغ في سوريا

أفادت شبكة "فوكس نيوز Fox News" الأميركية بمقتل أحد العناصر القيادية في تنظيم "داعش" والمسؤول عن ذبح عسكري أميركي منذ سنوات، وذلك في قصف بطائرة من دون طيار على سوريا مساء الأحد.

ونقلت "فوكس نيوز" عن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بأن القيادي الداعشي الملقب بـ"أبو العمرين"، والمتورط في مقتل العسكري الأميركي بيتر كاسيغ - الذي احتجزته عناصر "داعش" لفترة قبل قتله ذبحاً في نوفمبر 2014 - لقي حتفه في القصف بالدرون على سوريا مساء الأحد.

ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل شين رايان قوله إن قصف الطائرة الدرون تسبب بمقتل "عدة عناصر من تنظيم داعش" أيضاً إلى جانب "أبو العمرين".

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن "أبو العمرين" كان مسؤولاً عن عدة إعدامات تمت بحق مساجين لدى "داعش".

وكان التنظيم المتطرف نشر في 17 نوفمبر 2014 شريط فيديو ظهر فيه رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء، وهو يشير إلى رأس رجل ملقى عند قدميه، ويقول باللغة الإنجليزية "هذا هو بيتر إدوارد كاسيغ المواطن الأميركي".

وبيتر كاسيغ جندي أميركي سابق، انضم للجيش الأميركي في 2004، وقاتل في العراق، لكنه ترك الجيش وقرر تكريس حياته للعمل التطوعي، فعمل في مستشفيات وعيادات في لبنان وتركيا تستقبل السوريين الذين فروا من بلادهم، بالإضافة إلى عمله في مناطق منكوبة في سوريا.