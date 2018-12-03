نظام الأسد يتهم التحالف بقصف مواقع عسكرية وسط سوريا

اتهم النظام السوري التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشنّ قصف صاروخي على مواقع لجيش النظام السوري في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام.

من جهته أعلن المرصد السوري أن قوات التحالف المتمركزة في قاعدة التنف على الحدود مع العراق أطلقت أكثر من 14 صاروخاً على رتل لقوات النظام أثناء مروره في البادية في أقصى ريف حمص الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن الرتل كان تائهاً وسط الصحراء على بعد نحو 35 كيلومتراً من قاعدة التنف حيث تتمركز قوات أميركية وبريطانية.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة التنف لتنفيذ عمليات ضد تنظيم "داعش". وشهدت المنطقة العام الماضي مواجهات بين القوات السورية وتلك المدعومة من التحالف.