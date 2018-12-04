سوريا.. أميركا تهدد بإنهاء "أستانا" والحل لجنة دستورية

هددت الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء مساري سوتشي وأستانا للمحادثات بين النظام والمعارضة السورية في حال لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية.

وأعطى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، الاثنين، مهلة حتى منتصف الشهر الجاري لتشكيل اللجنة، وإلا فستنهي بلاده مسار أستانا.

وأشار المبعوث الأميركي في مؤتمر صحافي إلى أن واشنطن ستنتظر تقرير المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمام مجلس الأمن في الرابع عشر من الشهر الحالي، وفي حال الفشل ستتم العودة إلى الأمم المتحدة.

وكانت الجولة الحادية عشرة من محادثات أستانا بين النظام والمعارضة السورية، انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى إنشاء اللجنة.