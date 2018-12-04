شاهد.. ضابط استخبارات يطلب من مواطن اختطاف سوريين!

دأب النظام السوري، منذ إطلاق سراح مختطفات ومختطفي السويداء من يد #داعش، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على إرسال وفود من حكومته أو من أجهزته الأمنية إلى المحافظة، لاستمالة عدد من شخصياتها الرافضة التعاون معه، وكذلك للتأثير على قوى معارضة لحكمه، خاصة أن شبان المحافظة ذات الغالبية من الموحدين المسلمين الدروز، يرفضون القتال في جيشه، لقتال سوريين آخرين ثاروا عليه مطالبين بإسقاطه.

وفجّر أحد مواطني المحافظة، فضيحة بحق #النظام_السوري، عندما خرج أحد أبناء #السويداء، وهو يقول لوفد حكومي أرسله النظام، إن أحد ضباطه الأمنيين قد طلب منه، صراحة، أن يقوم باختطاف مواطنين من أهالي المدينة، حسب #فيديو منشور الأسبوع الماضي.

وكان النظام السوري قد أرسل وفداً موسعا من حكومته، إلى السويداء، لمتابعة شؤون المحافظة، نهاية الشهر الماضي، وأجرى الوفد لقاء مع أكبر شريحة من مواطني المدينة التي تئن وجعاً من ممارسات النظام الأمنية والسياسية والإدارية، فقام أحد وجهاء البلدة ويدعى يحيى أبو رايد، وحمل المايكرفون وقال لوفد الأسد: "أحد رؤساء الأجهزة الأمنية، طلب مني أن أقوم باختطاف بعض الناس، ثم يقوم هو بسجنهم".

وأضاف أنه قال للضابط: "فشرت (خسئتَ)". رافضاً تلبية طلب ضابط استخبارات الأسد.

وفيما لم يتجرأ أحد من موفدي النظام، الرد على مفجّر تلك الفضيحة الأمنية التي تكشف عمل استخبارات النظام السوري، بعمليات الخطف التي تهزّ محافظة السويداء، قال أبو رايد لوفد الأسد الحكومي: "مع احترامي لكم، أنتم لستم أصحاب قرار في هذه المسألة".

الأسد يعلن الثمن الذي يريده من السويداء!

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد حمّل ذوي مختطفي ومختطفات السويداء، إثر تحريرهم من قبضة داعش، أوائل الشهر الماضي، بعد عملية عسكرية كان للجيش الروسي دور أساسي فيها، مسؤولية تعرضهم لذلك الخطف، قائلاً إن من يرفض القتال لصالح جيشه، هو مسؤول عن كل عملية خطف تحصل.

وأعلن الأسد، صراحة، الثمن الذي يراه مناسباً لإطلاق سراح مختطفي ومختطفات المحافظة، وتحدث عن أن لجيشه "دَيناً" على بقية الشعب السوري، مطالباً أهالي المحافظة بردّ هذا الدَّين، "بالأفعال، لا بالأقوال"، عبر "دعم" جيشه و"الالتحاق" به. وقال: "لذلك، وبكل صراحة، كل من تهرّبَ من خدمة الجيش، يتحمّل مسؤولية كل مخطوف".

ويرفض غالبية شبان السويداء، القتال لصالح جيش الأسد، وتعرّضوا لضغوط مختلفة من أجل التأثير على قرارهم رفض القتال في جيشه، وفسِّر قتل العشرات واختطاف 30 امرأة وطفلا من أهالي المحافظة على يد داعش، في 25 يوليو/تموز الماضي، على أنه ضغط من جانب نظام الأسد، لثني الشبان عن قرارهم، بحسب ما صرحت به مصادر مختلفة من المحافظة ذات الغالبية الدرزية، رأت أن الأسد "سهّل" نقل (داعش) من جنوبي دمشق إلى شرق السويداء.

وحمّل أهالي ووجهاء محافظة السويداء، نظام الأسد، المسؤولية عن الهجوم الذي شنّه (داعش) على محافظتهم، في 25 من تموز/يوليو الماضي، والذي أدى إلى مقتل العشرات منهم واختطاف قرابة 30 امرأة وطفلاً لدى (داعش)، بسبب عقده صفقة مع الأخير، يقضي بخروج المئات من عناصر (داعش) من مخيم اليرموك جنوبي #دمشق إلى شرق البادية السورية.