اتفاق منبج.. أميركا وتركيا تلتزمان بالإسراع بتنفيذه

أعلنت مجموعة العمل التركية الأميركية بشأن سوريا اليوم الجمعة، أن الدولتين اتفقتا على تسريع وتيرة الجهود الخاصة بتنفيذ اتفاق بشأن #منبج بحلول نهاية العام.

وتوصلت #تركيا والولايات المتحدة هذا العام لاتفاق بشأن منبج السورية بعد أشهر من الخلاف، بموجبه تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المدينة. وتقول أنقرة إن هذا الانسحاب لم يتم بعد.

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وخلال اجتماع عقد اليوم الجمعة اتفق الجانبان أيضا على مواصلة العمل بشكل مشترك فيما يتعلق بمناطق أخرى كما هو مذكور في خريطة الطريق الخاصة بمنبج.

في سياق آخر، أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار المبعوث الأميركي الخاص لسوريا جيم جيفري، الذي جاء إلى تركيا لحضور اجتماعات مجموعة العمل التركية الأميركية بشأن سوريا، بضرورة تخلي الولايات المتحدة عن إقامة مواقع مراقبة في #سوريا.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس قد كشف الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تقيم "مواقع مراقبة" على طول أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا للمساعدة في إبقاء التركيز منصبا على هزيمة تنظيم داعش في سوريا.

وعبّرت تركيا عن استيائها من تلك الخطط، التي زادت غضب أنقرة من دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وهي شريك أساسي لواشنطن في الحرب على داعش.