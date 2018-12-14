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قائد قوات سوريا الديمقراطية يتعهد بمقاومة أي هجوم تركي

المصدر: عين عيسى (سوريا) - رويترز
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (أرشيفية)
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قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، إن القوات التي تساندها الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم تركي، لكنها تواصل الجهود الدبلوماسية لمنع أي هجوم.

وفي مقابلة نادرة، قال مظلوم #كوباني لرويترز إن #واشنطن قامت بمحاولات جادة لمنع وقوع الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد، الذين يسيطرون على مساحة واسعة من شمال #سوريا على الحدود التركية، لكنه شدد على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة جهوداً أكبر.

وأضاف كوباني أحد مؤسسي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية "نحن مستعدون لأي هجوم وسنرد بقوة… وضمن مناطقنا".

وتابع قائلاً "وحتى هذه اللحظة محاولاتنا الدبلوماسية مستمرة لردع هذا الهجوم على مناطقنا".

كلمات دالّة

#الهجوم التركي, #قوات سوريا الديمقراطية, #سوريا, #كوباني, #واشنطن

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