مسؤول أميركي: "الأيام الأخيرة" لداعش تقترب في سوريا

قال مسؤول عسكري أميركي إن القتال ضد تنظيم #داعش في جيبه الأخير في شرق سوريا "يسير على ما يرام".

وكان الكولونيل شون رايان، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قد أدلى بتعليقاته اليوم السبت بعد يوم من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على بلدة هجين، أكبر منطقة حضرية تسيطر عليها داعش في الجيب.

وقال رايان إن داعش ما زال يشكل تهديداً، وإن مقاتليها يعيدون تجميع صفوفهم، ويقومون بزرع عبوات ناسفة مرتجلة لإبطاء تقدم هجمات قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف أن "الأيام الأخيرة" لداعش في الجيب الذي يسيطرون عليه بالقرب من الحدود العراقية تقترب أكثر فأكثر، "لا يزال لديهم القدرة على شن هجمات منسقة، والقتال لم ينتهِ".

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية استعادة الجيب منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.