سوريا.. النظام يعتقل فلسطينيين عائدين إلى اليرموك

اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام السوري عدداً من اللاجئين الفلسطينيين بعد عودتهم الطوعية من إحدى الدول الأوروبية إلى سوريا.

وقالت مصادر لـ"مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا"، السبت، إن اللاجئين الفلسطينيين أنهوا معاملات لجوئهم في أوروبا، لأسباب تتراوح بين رفض طلبات لمّ الشمل لأسرهم، ومشكلات تتعلق بالاندماج في البلدان المضيفة لهم، وعادوا طوعاً إلى سوريا، بعد أنباء البدء بإعمار #مخيم_اليرموك وظهور بوادر جديدة لعودة السكان إليه.

وبعد عودتهم من أوروبا إلى دمشق عبر إيران، سلّم أمن النظام السوري في مطار دمشق، تبليغات لهم بضرورة مراجعة فرع فلسطين في دمشق خلال مدة محددة.

إلى ذلك، أضافت تلك المصادر أنه بعد مراجعة الفرع، تم اعتقالهم ولا توجد معلومات عن مصيرهم، أو التهم الموجهة إليهم.