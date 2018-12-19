المرصد: تنظيم داعش يقتل 700 سجين في شرق سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن تنظيم #داعش أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبا بشرق #سوريا.



وأضاف المرصد، ومقره في بريطانيا، أن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية.



ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة #هجين التي دخلتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الحالي.



واشتبكت قوات "سوريا الديمقراطية"، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، مع داعش هناك لشهور بدعم جوي أميركي ومساعدة قوات خاصة.

وذكر مظلوم كوباني، القائد العام لقوات "سوريا الديمقراطية"، الأسبوع الماضي، أن نحو خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي داعش يتحصنون في الجيب، وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت.