نتنياهو بعد انسحاب أميركا من سوريا: سنواصل حماية أمننا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تعقيباً على إعلان البيت الأبيض انسحاب القوات الأميركية من سوريا أن إسرائيل ستواصل حماية أمنها.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال نتنياهو: "تحدثت أول أمس مع الرئيس ترمب كما تحدثت أمس مع وزير الخارجية مايك بومبيو، الإدارة الأميركية أخبرتني أن الرئيس الأميركي يعتزم إخراج القوات الأميركية من سوريا، وأوضحوا لي أنه توجد سبل أخرى للتعبير ميدانياً عن تأثيرهم".

وأضاف "هذا بطبيعة الحال قرار أميركي، ولكن سندرس الجدول الزمني لهذا القرار وأسلوب تطبيقه وبطبيعة الحال سندرس أيضا التداعيات بالنسبة لنا".

وقال أيضاً: "في أي حال من الأحوال سنعمل على حماية أمن إسرائيل وسندافع عن أنفسنا".

بالفيديو: تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على إعلان البيت الأبيض اأنه يعتزم سحب القوات لأمريكية من سوريا. pic.twitter.com/rGW7xUWxRG — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 19, 2018

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.

وقال البيت الأبيض إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".

وصرح مسؤول أميركي بأن عملية سحب القوات الأميركية من سوريا ستستغرق من 60 إلى 100 يوم.

وأوضح أن سحب كافة القوات الأميركية من سوريا "سيكون مع آخر عملية ضد تنظيم داعش".

وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية، إجلاء كافة موظفي الوزارة من سوريا خلال 24 ساعة.