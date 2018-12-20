بريطانيا رداً على ترمب: داعش لا يزال يمثل تهديداً

قالت بريطانيا إن تنظيم #داعش لا يزال يمثل تهديداً حتى وإن كان لا يسيطر على أراض، وذلك تعليقاً على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن التنظيم مني بالهزيمة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا "لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكله التنظيم.. داعش، حتى وإن كان بلا أراض، سيظل تهديداً".

وأضاف البيان "كما أوضحت الولايات المتحدة، هذه التطورات في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته.. سنواصل العمل مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل تحقيق هذا".

وقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "الوقت حان" بالنسبة إلى الجنود الأميركيين للعودة إلى الوطن من سوريا، بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم داعش هناك.

وقال ترمب في رسالة بالفيديو تم بثها على موقع تويتر "لقد انتصرنا"، معلناً هزيمة التنظيم الإرهابي. وأضاف "لقد دحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض".

موضوع يهمك أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.وقال البيت الأبيض إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني... البيت الأبيض: بدء سحب القوات الأميركية من سوريا سوريا

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.

وقال البيت الأبيض إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".

وصرح مسؤول أميركي بأن عملية سحب القوات الأميركية من سوريا ستستغرق من 60 إلى 100 يوم.

وأوضح أن سحب كافة القوات الأميركية من سوريا "سيكون مع آخر عملية ضد تنظيم داعش".

وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية، إجلاء كافة موظفي الوزارة من سوريا خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن "التحالف حرر المناطق التي كان يسيطر عليها داعش، والحملة ضده لم تنتهِ".