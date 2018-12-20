دي ميستورا مودعا: حرب سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية

أقر المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بفشله في تشكيل لجنة لصوغ دستور في سوريا.

كما أشار إلى أن "السلال الأربع" التي تم التوصل إليها في #مفاوضات_جنيف قد تمثل أساسا لحل الأزمة السورية.

وقال: "لقد أتممت في منصبي كمبعوث خاص 4 أعوام وأربعة أشهر، ما يعادل تقريباً طول الحرب العالمية الأولى، والشعب السوري عانى من الصراع لأكثر من سبعة أعوام ونصف العام، أي أطول من الحرب العالمية الثانية".

وأضاف :"هذا الصراع كان ولا يزال يمثل مأساة للسوريين، لقد كان صراعا قذرا وحشيا وفظيعا، ولم تفلح جهودي ولا جهودكم ولا الجهود التي بذلها أي كان في إنهاء منطق الحرب السائد. ولكن نأمل في أن نقترب كثيرا من تحقيق ذلك".

وفي نهاية كلمته، ودعه مجلس الأمن بالتصفيق الحاد مع نهاية أعماله كمبعوث خاص إلى سوريا.