الإليزيه يسارع لمقابلة رئيسي مجلس "سوريا الديمقراطية"

كشفت مصادر فرنسية، مساء الخميس، عن نية الإليزيه استقبال رياض درار وإلهام أحمد، الرئيسين المشتركين لمجلس "سوريا الديمقراطية" غدا الجمعة.

وتأتي هذه الدعوة عقب إعلان واشنطن قبل يومين البدء بسحب قواتها العسكرية من سوريا في غضون مدة تتراوح بين 60 إلى 100 يوم.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في الرئاسة المشتركة لمجلس "سوريا الديمقراطية" لـ"العربية.نت" أن "اللقاء المرتقب غداً، لن يكون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنه سيكون مع كبار المسؤولين الحكوميين" لبحث آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.

وأضافت المصادر "من المفترض أن تلعب فرنسا دوراً جديداً في الصراع الذي تشهده سوريا منذ سنوات، بعد الانسحاب الأميركي المزعوم".

وفي وقت سابق، رافق عشرات المستشارين والخبراء العسكريون الفرنسيون، مقاتلي قوات "سوريا الديمقراطية" على خطوط التماس مع القوات السورية الموالية لأنقرة بالقرب من منبج.

آلية الدفاع الذاتي

وفي سياق متصل، قال كمال عاكف، المتحدث الرسمي باسم العلاقات الدبلوماسية في الإدارة الذاتية شمال وشمال شرقي سوريا في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" إن "الإدارة الذاتية تعتمد على آلية الدفاع الذاتي وهي جاهزة للدفاع عن أي اعتداءٍ تركي محتمل".

وتلوح أنقرة باستمرار بشنّ هجوم برّي على مناطق سورية تخضع لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية"، وأبرزها مدينة منبج، بالإضافة لمناطق أخرى شرق نهر الفرات.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب "الكُردية"، أكبر فصائل قوات "سوريا الديمقراطية" بـ"جماعة إرهابية" وتصفها بـ"امتداد لحزب العمال الكردستاني" الّذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

للحماية فقط

ونفى عاكف دخول قوات "بيشمركة روجآفا" وهي قوات عسكرية كردية سورية تتلقى تدريباتها العسكرية في إقليم كردستان العراق منذ سنوات، إلى مناطق سيطرة "سوريا الديمقراطية".

وأوضح أن "مجموعات من هذه القوات رافقت قافلة مساعدات عسكرية مقدمة من التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية، بهدف حمايتها، لكنهم عادوا إلى مقراتهم بعد وصول تلك المساعدات إلينا في اليوم نفسه".

لم يطلق سراح مقاتلي داعش

وبحسب عاكف، فإن قوات "سوريا الديمقراطية" لم تطلق إلى الآن سراح أي معتقل من مقاتلي تنظيم "داعش" في سجونها، لافتاً إلى أن "هذا الأمر قيد المناقشة منذ يومين لدى مسؤولي الإدارة الذاتية، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى قرار نهائي حول مصيرهم".

وترصد قوات "سوريا الديمقراطية" تحركات الجيش التركي في الطرف الآخر من الحدود قبالة مناطق سيطرتها، ووصفها عاكف بـ " تحركات غير مفهومة".

58 يوماً

وتابع عاكف "خيارنا هو المقاومة والدفاع عن الذات، ولن نتوقع أن يكون هناك موجة نزوح، لدينا تحضيراتنا، والأهالي بمختلف مكوناتهم، سيدافعون عن أنفسهم إزاء أي هجوم تركي، وهم يرفضون الخروج من مناطقهم"، مشيراً إلى أن "مدينة عفرين، صمدت 58 يوماً أمام آلة القمع التركية"، على حدّ تعبيره.

ولفت عاكف إلى أن "النظام السوري، لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون العودة لموسكو، وهو يتهرّب من وظيفته، ولم يصدر منه أي رد إلى الآن حيال التهديدات التركية"، منوّهاً إلى أن "مسؤولياتهم، لا تقتصر في المناطق الكردية، بل في مختلف أرجاء سوريا، وهي جزء من مهامهم الوطنية لتحقيق الاستقرار بشكل ديمقراطي وحقيقي".