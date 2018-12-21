التحالف الدولي يقصف شرق سوريا ويوقع 30 قتيلاً

قُتل نحو ثلاثين شخصا، الجمعة، في ضربات جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، استهدفت آخر جيب لمقاتلي التنظيم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين القتلى 14 هم أفراد عائلات مسلحين، ومنهم 8 أطفال، بحسب المرصد.

وتأتي هذه الغارات بعد 48 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أنه سيسحب قواته من سوريا، ما قد يؤثر على العمليات العسكرية للقضاء على المسلحين.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: "قُتل 27 شخصا على الأقل هذا الصباح في قرية "الشعفة" في غارات جوية للتحالف الدولي، بينهم 14 ينتمون إلى عائلات مقاتلين".

وأضاف أن "الحصيلة قد ترتفع بسبب وجود عدد كبير من المصابين بجروح بالغة".

والجيب الأخير في سوريا لتنظيم داعش يقع في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقية.

ويساند التحالف الدولي قوات "سوريا الديمقراطية" التي تشن منذ ايلول/سبتمبر هجوما بريا ضد داعش في هذه المنطقة التي تضم خصوصا بلدات هجين والسوسة والشعفة.

والأسبوع الفائت، تمكنت قوات "سوريا الديموقراطية" من استعادة #هجين بعد أسابيع من المعارك.

وحذرت مسؤولة كردية، الجمعة، في باريس من أن قوات "سوريا الديمقراطية" قد تضطر للتوقف عن قتال داعش في المنطقة إذا اضطرت لإعادة نشر قواتها لمواجهة هجوم تركي محتمل.

وتوعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، الجمعة، بـ"التخلّص" من داعش والمقاتلين الأكراد في الشمال السوري، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي سحب قواته من سوريا.