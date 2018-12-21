شرق الفرات..أردوغان يتوعد وسوريا الديمقراطية تلوح بداعش

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إن أنقرة ستؤجل عملية عسكرية مقررة في شمال شرق #سوريا، مضيفا أن الحملة ستبدأ في الشهور المقبلة فيما رحب "بحذر" بقرار واشنطن سحب قواتها من هناك.

وقال أردوغان إنه يريد "تطهير" شمال سوريا من المتطرفين والمقاتلين الأكراد.

وأوضح الرئيس التركي أن مكالمة مع الرئيس #ترمب جعلته ينتظر قليلا بشأن العملية شرقي الفرات لكن فترة الانتظار ليست مفتوحة.

وأضاف أردوغان أنه يتفق مع ترمب في العديد من الأمور بشأن سوريا.

من جهتها، حذرت إلهام أحمد مسؤولة الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، من أن هذه القوات، قد تضطر للتوقف عن قتال داعش إذا أجبرت على إعادة نشر قواتهم لمواجهة هجوم تركي محتمل، مضيفة أنه قد يصبح الإبقاء على احتجاز مقاتلي داعش أمرا صعبا.