فرنسا رداً عن قرار ترمب بشأن سوريا: المهمة لم تنته هناك

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية #فلورنس_بارلي، اليوم الجمعة، إن قرار #ترمب بشأن #سوريا "فادح للغاية" والمهمة لم تنته هناك.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا. وقال إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".

وأكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الخميس، أن قرار انسحاب القوات الأميركية من #سوريا ليس مفاجئاً.

وغرد ترمب على تويتر: "الانسحاب من سوريا لم يكن مفاجئا، أنا أدعو إليه منذ سنوات، وقبل 6 أشهر، عندما أعلنت أنني أرغب في اتخاذ القرار وافقت على البقاء (القوات الأميركية في سوريا) لفترة أطول. روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي لتنظيم داعش. كنا نقوم هناك بعمل، والآن حان الوقت للعودة إلى الوطن وإعادة البناء".

ماتيس جندي عظيم

وبشأن إقالة ترمب لوزير دفاعه جيمس ماتيس، علقت وزيرة الدفاع الفرنسية قائلة إن وزير الدفاع الأميركي ماتيس جندي عظيم وشريك في كل الظروف.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الخميس، عن تقاعد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في نهاية شباط/فبراير. وأكد ترمب أنه سيعلن قريباً عن اسم وزير الدفاع الجديد الذي سيخلف ماتيس، معبراً عن شكره لماتيس.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: "خلال السنتين الماضيتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وساعدني كثيراً في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية".

فيما رد جيمس ماتيس وقال إنه تنحى حتى يتمكن ترمب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربة معه.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترمب "لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك، أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إلي أن أتنحى عن منصبي".