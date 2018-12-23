في تصعيد جديد.. عشرات الآليات التركية تدخل ريف منبج

في ظل الوضع المتوتر شمال سوريا، لاسيما بعد إعلان الرئيس الأميركي سجب القوات الأميركية، شهدت المنطقة تصعيداً جديداً من قبل القوات التركية، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بدخول رتل عسكري تركي مؤلف من عشرات الجنود وأكثر من 50 آلية عسكرية بعضها شاحنات وحاملات جنود وبعضها الآخر حاملات على متنها عربات مدرعة إضافة لعتاد وذخيرة، عبر معبر الراعي في شمال شرقي حلب، اتجهت نحو ريف منطقة منبج، على خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري وقوات التحالف الدولي.

إلى ذلك، رصد المرصد تصاعد وتيرة الاستعدادات العسكرية من جهة قوات مجلس منبج العسكري، تحسباً لأي عملية عسكرية أو هجوم قد تنفذه القوات التركية في المنطقة، الواقعة في غرب نهر الفرات.

موضوع يهمك وجهت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، السبت، رسالة صوتية بمناسبة الذكرى الـ12 على إعدام والدها.وقالت في تسجيل... استمع إلى رسالة رغد صدام للعراقيين بذكرى إعدام والدها العراق

وكانت مصادر متقاطعة أفادت بسماع إطلاق نار من قبل مقاتلين من فصائل تابعة لقوات عملية "درع الفرات" المدعومة تركياً، باتجاه مناطق تواجد قوات مجلس منبج العسكري، يوم الجمعة. وأكدت المصادر أن إطلاق النار بقي دون رد من الطرف المقابل الخاضع لسيطرة قوات مجلس منبج، التي تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي.

يذكر أنه بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيسحب نحو ألفي جندي أميركي منتشرين في سوريا لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية، (وهو تحالف فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية)، سادت حالة من الاستنفار والتخوف وسط قوات سوريا الديمقراطية.

#Syria: Turkish Army repositioned this afternoon its heavy artillery (T-155s) in #EuphratesShield territory (N. of #Manbij). #TSK armour & National Army also redeploying. pic.twitter.com/tfWIzf6w5h — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 22, 2018

دعوة لاتخاذ قرار دولي يلجم تركيا

ويوم السبت اعتبر القيادي البارز في "الإدارة الذاتية الكردية"، ألدار خليل في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه من واجب واشنطن بعد سحب قواتها من شمال سوريا ضمان منع أي هجوم تركي على المنطقة، داعياً إلى اتخاذ قرار دولي بهذا الشأن.

وقال خليل، الذي يُعد أحد أبرز القياديين الأكراد في سوريا وأحد مهندسي "الإدارة الذاتية"، "عندما تكون أميركا والدول الأخرى هنا فعليها الوفاء بالتزاماتها، وحتى وإن رحلوا من هنا باستطاعتهم على الأقل إصدار قرار دولي، من واجبهم عدم إفساح المجال لأي هجوم على هذه المناطق وإيقاف التهديدات التركية".

كما اعتبر أنه "في حال رحلت أميركا فكأنها تقول لتركيا إنه الآن بات بإمكانك الهجوم، لأن وجود الأميركيين هنا يعني أن تركيا غير قادرة على الهجوم، فهي لا تريد الاشتباك مع الأميركيين".

وتخشى الوحدات الكردية أن تنفذ تركيا تهديداتها بشن هجوم ضد مناطقهم، على الرغم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة تأجيل العملية التركية شرق الفرات.