روسيا: ضربات إسرائيل على سوريا هددت "رحلتين مدنيتين"

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الأربعاء، إن ضربات جوية إسرائيلية على سوريا قبل يوم "هددت بشكل مباشر رحلتين جويتين مدنيتين".

ولم توضح الوزارة أي رحلتين جويتين تعرضتا للخطر، لكن إيران عادة تستخدم رحلات مدنية لتهريب أسلحة.

وقالت الوزارة إن "الدفاعات الجوية السورية دمرت 14 من بين 16 صاروخا إسرائيليا تم إطلاقها على أهداف غير محددة قرب دمشق يوم الثلاثاء".

وذكرت وسائل إعلام سورية موالية للنظام أن ثلاثة جنود سوريين أصيبوا في الضربات.

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وكان موقع صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلي، ذكر أن طائرتين إيرانيتين "مشبوهتين" غادرتا دمشق قبل نصف ساعة من الغارة الإسرائيلية.

وتظهر تفاصيل مواقع مراقبة الطيران أن طائرة شحن تابعة لشركة فارس للطيران "قشم" (747) وصلت إلى مطار دمشق الدولي في الساعة السابعة مساء وغادرته في الساعة 21:28 ليلاً، أي قبل نصف ساعة فقط من ظهور تقارير عن ضربات جوية في سوريا ليل الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن موقع Flightradar24.com أن إحدى الطائرتين وهي من طراز بوينغ 747-281F غادرت دمشق وتوجهت شرقاً نحو طهران، لتصل إلى ارتفاع 30 ألف قدم، ثم عبرت المجال الجوي إلى العراق بعد العاشرة مساء، وبحلول منتصف الليل دخلت المجال الجوي الإيراني.