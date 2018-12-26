موسكو تتهم إسرائيل بانتهاك "صارخ لسيادة سوريا"

اعتبرت روسيا، الأربعاء، أن إسرائيل انتهكت سيادة سوريا عبر الضربات الجوية التي نفذتها، الثلاثاء، بعد تبادل الاتهامات بين النظام السوري وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحن قلقون جداً جراء الضربات وطريقة تنفيذها. هذا انتهاك صارخ لسيادة سوريا".

تأتي هذه التصريحات وقد تدخلت روسيا إلى جانب بشار الأسد ولها قواعد وقوات في البلد الذي يضم أيضاً قوات أخرى مثل الإيرانية وميليشيات شيعية تقاتل معها.

وقال النظام السوري من خلال الإعلام الموالي له، إن دفاعاته الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية فوق دمشق، فيما قالت إسرائيل إنها تصدت "لصاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سوريا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، أن الضربات الإسرائيلية شكلت خطراً على طائرتين مدنيتين.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف أن "التصرفات الاستفزازية لقوات الجو الإسرائيلية هددت بشكل مباشر طائرتين مدنيتين".

وتابع أن "الهجوم جاء من الأجواء اللبنانية" فيما كانت "طائرتان، غير روسيتين، تستعدان للهبوط في مطاري بيروت ودمشق".

وقال إن قيوداً فرضت على استخدام "الدفاعات الجوية السورية لتفادي كارثة". وإحدى الطائرتين أعيد توجيهها إلى قاعدة جوية روسية في سوريا.

ويرى الخبراء أنه مع انسحاب القوات الأميركية، لن يكون هناك أي عقبة أمام إيران لإقامة ممر بري يسمح لها بالوصول إلى المتوسط عن طريق العراق وسوريا ولبنان.