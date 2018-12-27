شاهد.. التحالف يستجوب روسيتين فرّتا من داعش شرق الفرات

نشر #المرصد_السوري_لحقوق_الإنسان، مقطع فيديو يظهر سيدتين قال إنهما #روسيتان تمكنتا من الفرار من جيب تنظيم داعش الأخير في شرق نهر الفرات.

ويوثق الفيديو، وفقا للمصدر، استجوابهما من قبل ضباط في التحالف الدولي بعد تأمينهما.

وتزداد المخاوف من عمليات إرهابية على نطاق أوسع بعودة الأجنبيات المنضمات لتنظيم #داعش إلى الغرب، لاسيما أن #الداعشيات يضاعفن التجنيد ويعملن كمنسقات بين قيادات التنظيم والخلايا الصغيرة، فضلاً عن الدفع بهن للقيام بعمليات انتحارية، لأن المتابعة الأمنية لهن قليلة.

وحسب باحثين في شؤون الحركات المتطرفة، فإن العائدات من أرض الهزائم، كما وصفت بالنسبة للتنظيم في #سوريا و #العراق، بتن الحلقة الأهم في دائرته، فهن إضافة إلى حملهن السلاح وتجنيد أتباع جدد، سواء من الرجال أو النساء، يتم استخدامهن كمنسقات ومنظرات عبر قنوات متخصصة على موقع تليغرام بين المتطرفين الجدد والمقاتلين المتمرسين، أي حلقة وصل بين القيادة والأفراد المقاتلين أو الخلايا الصغيرة القتالية والذئاب المنفردة.