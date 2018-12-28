الصفدي: لا بد من دور عربي في الحل السوري

شدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقائه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، على أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية.

وقال في مؤتمر صحافي عقب المباحثات: "لا بد من دور عربي إيجابي يساهم في حل الأزمة في سوريا". وأضاف: "هدفنا التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا وهذا يتطلب تنسيقاً وتعاوناً مع موسكو".

موضوع يهمك أكد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد الجمعة، أن سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر:... وزير خارجية البحرين: سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة الخليج العربي

كما أشار إلى أن الأردن يعمل مع موسكو على حل أزمة النازحين السوريين في مخيم #الركبان جنوب سوريا.

من جهته، تطرق لافروف إلى مسألة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن تلك القضية تحتاج دعماً دولياً للمساعدة في عودتهم إلى بلادهم.

كما شدد على أهمية عودة الاتصالات بين عدد من الدول العربية وسوريا.

أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فأشار إلى أن بلاده تقترح "استضافة مباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين في روسيا بدون شروط مسبقة".